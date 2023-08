Pélerinage de la Septembrèche Abbaye Royale Celles-sur-Belle, 9 septembre 2023, Celles-sur-Belle.

Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres

Pélerinage de la Septembrèche

Les 9 et 10 septembre à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Organisé par la Paroisse

Gratuit

En raison de l’organisation de la Septembrèche, les visites touristiques de l’Abbaye Royale n’auront pas lieu les 9 et 10 septembre 2023..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . EUR.

Abbaye Royale

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Septembrèche Pilgrimage

September 9 and 10 at the Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Organized by the Parish

Free

Due to the organization of the Septembrèche, tours of the Abbaye Royale will not take place on September 9 and 10, 2023.

Peregrinación a Septembrèche

9 y 10 de septiembre en la Abadía Real de Celles-sur-Belle

Organizada por la Parroquia

Gratis

Debido a la organización de la Septembrèche, las visitas turísticas a la Abadía Real no tendrán lugar los días 9 y 10 de septiembre de 2023.

Septembrèche-Pilgerfahrt

Am 9. und 10. September in der Königlichen Abtei von Celles-sur-Belle

Organisiert von der Pfarrei

Kostenlos

Aufgrund der Organisation der Septembrèche finden am 9. und 10. September 2023 keine touristischen Führungen durch die Königliche Abtei statt.

