Master class de clarinette – Les Estivales d’Artenetra Abbaye Royale Celles-sur-Belle, 24 juillet 2023, Celles-sur-Belle.

Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres

Les Estivales d’Artenetra

Du 24 au 29 juillet à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Master class de Florent Héau accompagné au piano par Nicolas Dessenne.

Accueil du public en libre accès.

2023-07-24 fin : 2023-07-29 . EUR.

Abbaye Royale

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Estivales d’Artenetra

July 24-29 at the Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Master class by Florent Héau, accompanied on piano by Nicolas Dessenne.

Free public access

Festival de verano Artenetra

Del 24 al 29 de julio en la Abadía Real de Celles-sur-Belle

Clase magistral de Florent Héau acompañado al piano por Nicolas Dessenne.

Acceso libre al público

Artenetra Estivales

Vom 24. bis 29. Juli in der Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

Meisterklasse von Florent Héau, am Klavier begleitet von Nicolas Dessenne.

Empfang des Publikums mit freiem Zugang

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Pays Mellois