Master class de piano – Les Estivales d’Artenetra – Midi concert Abbaye Royale Celles-sur-Belle, 12 juillet 2023, Celles-sur-Belle.

Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres

Les Estivales d’Artenetra

Mercredi 12 juillet 12h à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

MIDI CONCERT

MASTER CLASS DE PIANO

Les stagiaires de la master class de piano de Rena Shereshevskaya vous présentent le fruit de leur travail lors de ce midi-concert.

ENTRÉE LIBRE.

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

Abbaye Royale

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Estivales d’Artenetra

Wednesday, July 12, 12pm at the Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

NOON CONCERT

PIANO MASTER CLASS

Trainees in Rena Shereshevskaya’s piano master class present the fruits of their labor at this lunchtime concert.

FREE ENTRY

Festival de verano Artenetra

Miércoles 12 de julio 12.00 h en la Abadía Real de Celles-sur-Belle

CONCIERTO DE MEDIODÍA

CLASE MAGISTRAL DE PIANO

Los alumnos de la clase magistral de piano de Rena Shereshevskaya presentan los frutos de su trabajo en este concierto a la hora del almuerzo.

ENTRADA GRATUITA

Artenetra Estivales

Mittwoch, 12. Juli 12 Uhr in der Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

MIDI KONZERT

MEISTERKLASSE FÜR KLAVIER

Die Teilnehmer des Klavier-Meisterkurses von Rena Shereshevskaya präsentieren Ihnen bei diesem Mittagskonzert die Früchte ihrer Arbeit.

FREIER EINTRITT

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Pays Mellois