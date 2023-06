Exposition pour les 600 ans de Louis XI Abbaye royale Celles-sur-Belle, 17 septembre 2023, Celles-sur-Belle.

Pour Louis XI, l’Abbaye royale revêt une grande importance en raison de sa vénération envers la Vierge de Celles-sur-Belle. C’est pourquoi il accorde de nombreux privilèges et dons aux moines, aux abbés et aux habitants de la commune.

Le 23 avril, l’abbaye devient la propriété de la commune de Celles-sur-Belle, et en 1977 elle est classée au titre des Monuments historiques, ce qui marque le début des travaux de restauration.

Aujourd’hui, l’Abbaye royale est ouverte aux visiteurs, offrant de nombreuses expositions, concerts et festivals.

À l’occasion du six-centième anniversaire de la naissance du roi Louis XI (1423-2023), une exposition spéciale est organisée au sein de l’Abbaye royale, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir cet événement.

Celles-sur-Belle, située dans le sud des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, abrite l'Abbaye royale du XVIIe siècle, un joyau architectural exceptionnel.

Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe abbatial datant du XIe siècle, cette abbaye historique est aujourd’hui le théâtre d’un large éventail d’activités culturelles telles que des expositions, des académies, des concerts et des festivals de musique.

Ce lieu témoigne de plus de mille ans d’histoire, illustrant ainsi l’évolution de cette commune au fil des siècles.

Classée au titre des Monuments historiques en 2000, l’Abbaye royale constitue un témoignage précieux de notre patrimoine. Aires de parcage pour les autocars, en bordure du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

