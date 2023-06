Exposition de Paulove dans une abbaye du XIIe siècle Abbaye royale Celles-sur-Belle, 17 septembre 2023, Celles-sur-Belle.

Exposition de Paulove dans une abbaye du XIIe siècle Dimanche 17 septembre, 10h00 Abbaye royale Gratuit. Entrée libre.

Paulove, de son vrai nom Laura Paulet, a étudié à l’école des Arts Décoratifs de Paris, à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux ainsi qu’à l’Art School de Buffalo. Elle a voulu être à la fois une artisan en s’appropriant la technique des maîtres anciens et une artiste puisant son inspiration dans ses racines orientales, mais aussi dans ses souvenirs de voyages autour des rivages méditerranéens. Elle propose dans ses productions des huiles avec des jeux de lumière, offrant un nouveau sentiment d’esthétique échappant au réel et créant un certain trouble.

Découvrez des encres exaltant un monde en déséquilibre et des aquarelles offrant une synthèse de sujets paysagers et oniriques : le tout s’inscrivant sur des supports de formats divers et variés, qui ne sont que la traduction du conflit entre l’espace et sa recherche créative.

Depuis sa venue à l’Abbaye royale de Celles-sur-Belle pendant l’été 2021, Paulove a exposé à Paris à la Galerie Thuillier, au Mans à la Galerie Chercheur d’Artistes, ainsi qu’au 42e Salon International Artistique de Haute-Loire. Elle revient cette année exposer ses peintures à l’abbaye du 11 au 29 septembre 2023.

​Son site internet : https://www.paulove.fr/

Abbaye royale 12 rue des halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 92 28 https://www.abbaye-royale-celles.com https://www.facebook.com/Abbaye-Royale-de-Celles-sur-Belle-264564367241161/ [{« link »: « https://www.paulove.fr/ »}] Celles-sur-Belle, située dans le sud des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, abrite l’Abbaye royale du XVIIe siècle, un joyau architectural exceptionnel.

Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe abbatial datant du XIe siècle, cette abbaye historique est aujourd’hui le théâtre d’un large éventail d’activités culturelles telles que des expositions, des académies, des concerts et des festivals de musique.

Ce lieu témoigne de plus de mille ans d’histoire, illustrant ainsi l’évolution de cette commune au fil des siècles.

Classée au titre des Monuments historiques en 2000, l’Abbaye royale constitue un témoignage précieux de notre patrimoine. Aires de parcage pour les autocars, en bordure du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Abbaye royale