Deux-Sèvres Explorez des jardins enchanteurs, des bâtiments du XVIIe siècle et des vestiges d’une abbaye millénaire Abbaye royale Celles-sur-Belle, 17 septembre 2023, Celles-sur-Belle. Explorez des jardins enchanteurs, des bâtiments du XVIIe siècle et des vestiges d’une abbaye millénaire Dimanche 17 septembre, 10h00 Abbaye royale Gratuit. Entrée libre. Dans un cadre somptueux, l’abbaye royale vous ouvre ses portes ! Vous y découvrirez ses parcs, son jardin des insectes, son jardin à la française ainsi que son jardin de simples.

Observez les bâtiments du XVIIe siècle, visitez son espace muséographique et admirez les vestiges romans de la première abbaye datant du XIe siècle. Abbaye royale 12 rue des halles, 79370 Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 92 28 https://www.abbaye-royale-celles.com https://www.facebook.com/Abbaye-Royale-de-Celles-sur-Belle-264564367241161/ Celles-sur-Belle, située dans le sud des Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine, abrite l’Abbaye royale du XVIIe siècle, un joyau architectural exceptionnel. Reconstruite sur les vestiges d’un ancien complexe abbatial datant du XIe siècle, cette abbaye historique est aujourd’hui le théâtre d’un large éventail d’activités culturelles telles que des expositions, des académies, des concerts et des festivals de musique. Ce lieu témoigne de plus de mille ans d’histoire, illustrant ainsi l’évolution de cette commune au fil des siècles. Classée au titre des Monuments historiques en 2000, l’Abbaye royale constitue un témoignage précieux de notre patrimoine. Aires de parcage pour les autocars, en bordure du site. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

