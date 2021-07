Salon-de-Provence Abbaye de Sainte Croix Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence ABBAYE PRÉCIEUSE Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

ABBAYE PRÉCIEUSE Abbaye de Sainte Croix, 7 août 2021, Salon-de-Provence. ABBAYE PRÉCIEUSE

Abbaye de Sainte Croix, le samedi 7 août à 12:00

Gordan Nikolic et Eric Le Sage sont des compagnons de longue date. Ils ont plaisir à se retrouver en studio ou en concert. Leur musicalité ensemble est délicate et précieuse. Particulièrement dans Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sonate n°27 en sol majeur K379 (1781) Sonate n°35 en la majeur K526 (1787) Gordan Nikolić violon Eric Le Sage piano Tarif : 35 € Optez pour le déjeuner gastronomique : Deux formules 35 € / 45 €

35€ ou Déjeuner Gastronomique 35 / 45€

♫♫♫ Abbaye de Sainte Croix Route du Val de Cuech 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T12:00:00 2021-08-07T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Abbaye de Sainte Croix Adresse Route du Val de Cuech 13300 Salon de Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence