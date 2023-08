Journées Européennes du Patrimoine : visite guidée de l’Abbaye-Nouvelle Abbaye-Nouvelle Léobard, 16 septembre 2023, Léobard.

Léobard,Lot

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, laissez-vous guider à travers l’histoire de l’Abbaye-Nouvelle, abbaye cistercienne du XIIIe siècle, par Gwendoline, guide-conférencière de l’Office de Tourisme Cazals-Salviac..

2023-09-16 15:30:00 fin : 2023-09-16 . EUR.

Abbaye-Nouvelle

Léobard 46300 Lot Occitanie



During the European Heritage Days, let yourself be guided through the history of the Abbaye-Nouvelle, a 13th century Cistercian abbey, by Gwendoline, guide-lecturer of the Cazals-Salviac Tourist Office.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, déjese guiar por la historia de la Abbaye-Nouvelle, una abadía cisterciense del siglo XIII, por Gwendoline, guía de la Oficina de Turismo de Cazals-Salviac.

Lassen Sie sich an den Europäischen Tagen des Kulturerbes von Gwendoline, einer Fremdenführerin des Fremdenverkehrsamtes Cazals-Salviac, durch die Geschichte der Abbaye-Nouvelle, einer Zisterzienserabtei aus dem 13. Jahrhundert, führen.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Cazals-Salviac