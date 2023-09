Concert du Trio Show Brasil avec Patricia Chacoreta Abbaye Notre-Dame Fontaine-le-Comte, 17 septembre 2023, Fontaine-le-Comte.

Concert du Trio Show Brasil avec Patricia Chacoreta Dimanche 17 septembre, 16h00 Abbaye Notre-Dame Gratuit. Entrée libre.

Embarquement immédiat pour le Brésil ! Patricia Chacoreta vous emmène dans un voyage musical vers un Brésil authentique et inoubliable à travers d’un répertoire emprunté aux plus grands compositeurs et poètes brésiliens.

La sensualité des mélodies, la diversité des rythmes, le charme d’une voix douce vous entraîneront irrésistiblement à la découverte d’un monde musical toujours riche en émotions et couleurs.

Abbaye Notre-Dame 15 rue de l’Abbaye, 86240 Fontaine-le-Comte Fontaine-le-Comte 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://villafontanella.fr/ Seule une partie des bâtiments de l’abbaye est aujourd’hui conservée : l’église, le logis de l’abbé, l’infirmerie et le réfectoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Poupin Georges