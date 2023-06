Visitez une abbaye carolingienne en restauration Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît Nanteuil-en-Vallée, 16 septembre 2023, Nanteuil-en-Vallée.

Visitez une abbaye carolingienne en restauration 16 et 17 septembre Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît Gratuit. Entrée libre. Les visites des travaux auront lieu le samedi de 14h à 19h.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, prenez le temps de visiter librement l’abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît.

Vous aurez également l’opportunité d’assister aux travaux de restauration réalisés par une entreprise spécialisée dans les bâtiments classés au titre des Monuments historiques, en charge du chantier. Elle vous présentera ses compétences en matière de taille de pierre, de gestion de chantier, et bien plus encore.

Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît 7 rue de l’abbaye, 16700 Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 31 82 67 https://www.nanteuil-en-vallée.fr L’abbaye date de l’époque carolingienne (XIe et XIIe siècles). Il ne reste aujourd’hui que des vestiges et un bâtiment exceptionnel appelé « le trésor roman ». Cette structure en forme de donjon carré servait de dépôt pour les archives et les objets précieux du monastère. Le site paysager comprend également un long et magnifique bâtiment appelé « les grands greniers », qui servait d’hôtellerie pour l’abbaye.

Selon la légende, l’abbaye de Nanteuil aurait été fondée par Charlemagne en 780 et dédiée à saint Benoît. Sa première mention officielle remonte au 27 novembre 858. Détruite au IXe siècle par les normands, elle a été restaurée et la vie monastique a été rétablie à la fin du Xe siècle par le duc d’Aquitaine, comte de Poitiers, avec l’aide du comte d’Angoulême.

L’abbatiale dédiée à Notre-Dame a été construite en 1046 grâce aux maîtres du château de Ruffec. Le monastère a alors pris le nom de Saint-Benoît et Notre-Dame de Nanteuil. Il a connu un rayonnement et une prospérité jusqu’au XIVe siècle, notamment grâce au culte des reliques qui attirait de nombreux visiteurs et pèlerins. Parmi eux, le plus illustre était probablement Philippe IV le Bel, roi de France.

Au XIIIe siècle, l’abbé décide de fixer une population autour du monastère en créant un prieuré avec la construction de l’église Saint-Jean Baptiste, et en offrant la fontaine Saint-Jean aux habitants et aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La communauté comptait alors une centaine de moines.

La vie religieuse s’est éteinte en 1770, et l’abbatiale a été utilisée comme carrière de pierre. Il reste aujourd’hui les vestiges des murs du bras sud du transept, du mur de la nef et du portail. Les fondations ont été découvertes lors de fouilles menées de 2011 à 2018, dont les résultats sont actuellement en cours de valorisation. Deux monuments spectaculaires subsistent dans le paisible parc de l’abbaye : la tour du trésor en forme de donjon, datant de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle, dont le rôle suscite encore des interrogations parmi les chercheurs, et les grands greniers, dont la création au XIIIe siècle est probablement due à la nécessité d’accueillir des visiteurs importants. Des blasons des seigneurs locaux, ainsi que ceux du roi de France et du royaume de Castille et Léon, ont été peints à la fin du XIIIe siècle dans ce bâtiment. Ils ne sont pas accessibles aux visiteurs, mais une magnifique œuvre au point de croix les expose dans une salle des grands greniers. Parkings à proximité.

©Mairie de Nanteuil-en-Vallée