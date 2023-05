Visite des jardins de l’abbaye Abbaye Notre-Dame du Pesquié, 17 septembre 2023, Serres-sur-Arget.

Le circuit de visite proposé vous invite à découvrir l’église, le cloître, le chapitre et à déambuler dans ses jardins.

Abbaye Notre-Dame du Pesquié Le Pesquié, 09000 Serres-sur-Arget Serres-sur-Arget 09000 Ariège Occitanie 05 61 02 97 55 http://www.abbaye-pesquie.org L’Abbaye Notre-Dame du Pesquié est une abbaye bénédictine fondée en 1991 à Serres-sur-Arget non loin de Foix en Ariège. Elle est placée sous la direction de l’abbesse Immaculata Astre et compte environ 50 sœurs (moniales et novices).

La communauté installée au Pesquié a été fondée à Dourgne dans le Tarn en 1890 par Mère Marie Cronier. Plusieurs fondations sont issues de l’abbaye Sainte-Scholastique de Dourgne dont à l’origine Madiran. Mais les sœurs ont cherché un lieu plus adapté, et après être passées à Madiran puis à Ozon, elles achètent en 1991 une exploitation agricole de 80 hectares. L’installation va être progressive, jusqu’en 1999 où toutes les sœurs sont présentes.

Durant cette période, l’exploitation est rénovée et on construit de quoi loger la communauté.

En 2002, la première pierre du clocher est posée. On y installe cinq cloches. En 2010, le chantier afin de construire une église abbatiale est lancé, la première pierre ayant été bénie le 11 novembre 2010 par Monseigneur Philippe Mousset, évêque de Pamiers. Cet édifice s’inspire de l’architecture cistercienne, sobre et équilibré. La dédicace de l’église abbatiale a eu lieu le 22 octobre 2017.

Les travaux de l’église abbatiale ont été terminés en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Abbaye du Pesquié