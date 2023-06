Visite de l’abbaye Notre-Dame-des-Gardes Abbaye Notre-Dame des Gardes Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Chemillé-en-Anjou

Maine-et-Loire Visite de l’abbaye Notre-Dame-des-Gardes Abbaye Notre-Dame des Gardes Chemillé-en-Anjou, 17 septembre 2023, Chemillé-en-Anjou. Visite de l’abbaye Notre-Dame-des-Gardes Dimanche 17 septembre, 14h30 Abbaye Notre-Dame des Gardes Entrée libre Visite exceptionnelle des lieux de vie des soeurs : église, cloître, scriptorium, chapitre, réfectoire, jardins de l’abbaye. Abbaye Notre-Dame des Gardes 1, rue du Monastère, Saint georges des Gardes, 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU Chemillé-en-Anjou 49120 Saint-Georges-des-Gardes Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241295710 https://www.abbayedesgardes.fr Depuis plus de 200 ans, l’abbaye Notre-Dame des Gardes abrite une communauté de cisterciennes trappistes qui prient et travaillent ensemble au long des jours, n’ayant d’autre propos que de vivre l’Évangile selon la Règle de Saint Benoît. Stationnement de proximité place Notre-Dame ou rue du Monastère Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

