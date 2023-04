Visite des jardins cisterciens de l’abbaye de Quincy Abbaye Notre Dame de Quincy Tanlay Catégories d’évènement: Tanlay

Visite des jardins cisterciens de l’abbaye de Quincy Abbaye Notre Dame de Quincy, 3 juin 2023, Tanlay. Visite des jardins cisterciens de l’abbaye de Quincy 3 et 4 juin Abbaye Notre Dame de Quincy Entrée libre Venez vous promener dans les jardins cisterciens de l’abbaye de Quincy où l’on trouve des plantations d’ifs, un jardin des simples, un labyrinthe ainsi qu des topiaires. Abbaye Notre Dame de Quincy Tanlay 89430 Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03.86.75.87.03 Fille de Pontigny, fondée en 1133 dans un vallon retiré du Tonnerrois, l’abbaye a gardé toute son authenticité : l’hostellerie, une partie des bâtiments claustraux des XIIe et XVe s., le logis abbatial Renaissance, témoignent de la sobriété et de la rigueur de l’art cistercien. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 © Abbaye de Quincy

