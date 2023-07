Assistez à un spectacle de plein air dans une ancienne abbaye Abbaye Notre-Dame de l’Étanche Deuxnouds-aux-Bois, 17 septembre 2023, Deuxnouds-aux-Bois.

Assistez à un spectacle de plein air dans une ancienne abbaye Dimanche 17 septembre, 15h30 Abbaye Notre-Dame de l’Étanche Entrée libre

Profitez d’un spectacle de plein air, présenté par Nicolas Avril du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Abbaye Notre-Dame de l’Étanche Deuxnouds-aux-Bois, 55300 Lamorville Deuxnouds-aux-Bois 55300 Meuse Grand Est https://www.facebook.com/people/Les-Amis-de-lAbbaye-de-Notre-Dame-de-lEtanche-55/100063764164775/?locale=fr_FR&paipv=0&eav=AfaiXgEQZuoSdAIvSWTyenZx4ol5sdbSgm0xVIN3NXAqcbiZeWg-Zqfuv1xTSsTWKKo&_rdr Située au creux d’un vallon des côtes de Meuse sur la commune de Lamorville, l’ancienne abbaye de l’Étanche est isolée de toute civilisation et n’est facilement accessible que par une route forestière depuis le village de Deuxnouds-aux-Bois.

L’abbaye de l’Étanche est fondée en 1140 à la demande de d’évêque de Verdun Albéron de Chiny. Elle est rattachée à l’ordre des Prémontrés et prend le vocable de l’Annonciation Notre-Dame en 1147. Le lieu, humide, demande canalisations et création d’étangs de la part de la communauté, d’où le nom abbaye de l’Étanche. Au courant du XVIIe siècle, l’ensemble du monastère est transformé mais subira les invasions suédoises. Au XVIIIe siècle, chapelle et bâtiments conventuels sont reconstruits, tels que visibles aujourd’hui.

Vendue aux temps révolutionnaires, l’abbaye devient une exploitation agricole, le cloître une cour de ferme. En 1914, le site associé au saillant de Saint-Mihiel, est fortifié par l’armée allemande, une casemate est toujours en place. L’abbaye subira les ravages des combats, ses toitures sont incendiées. L’abbaye de l’Etanche est inscrite au titre des Monuments historiques en 1984. Toutefois, bien qu’ayant retrouvé un certain temps son rôle de ferme, les bâtiments, abandonnés à nouveau, sont envahis par les friches et les toitures s’effondrent.

Les travaux de sauvegarde et de sécurisation de la chapelle ont été réalisés en 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Association Les Amis de l’Abbaye Notre Dame de l’Etanche