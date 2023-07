Découvrez l’histoire de l’abbaye lors d’une visite guidée Abbaye Notre-dame-de-la-Sagne Vielmur-sur-Agout, 16 septembre 2023, Vielmur-sur-Agout.

Découvrez l’histoire de l’abbaye lors d’une visite guidée 16 et 17 septembre Abbaye Notre-dame-de-la-Sagne Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’abbaye Notre-dame-de-la-Sagne. À cette occasion, profitez d’un exposé sur l’abbaye à 14h, d’une présentation des fouilles à 15h et d’une visite de la salle des blasons à 16h.

Abbaye Notre-dame-de-la-Sagne 81570 Vielmur-sur-Agout Vielmur-sur-Agout 81570 Tarn Occitanie L’origine de cette ancienne abbaye bénédictine est mal connue mais son existence attestée dès le XIe siècle (fondation en 1028 ou 1038). Détruite pendant la guerre de Cent Ans, puis pendant les guerres de Religion (l’abbaye est en partie détruite par un incendie en 1568), des travaux de reconstruction complète eurent lieu durant les XVIIe et XVIIIe siècles (achevés en 1790). Le bâtiment est vendue comme bien national en 1793. Au XIXe siècle, la propriété est morcelée. Ce qui subsiste de l’époque médiévale (enfeux et sculptures des XIIIe et XIVe siècles) se trouve dans un ancien parloir.

