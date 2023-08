Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre Abbaye Notre-Dame de Jouarre Jouarre Catégories d’Évènement: Jouarre

Seine-et-Marne Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre Abbaye Notre-Dame de Jouarre Jouarre, 16 septembre 2023, Jouarre. Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre Samedi 16 septembre, 14h00 Abbaye Notre-Dame de Jouarre Départ toutes les 30 minutes, 15 personnes maximum. Venez découvrir les endroits cachés du monastere de Jouarre.

Samedi après-midi, une soeur bénédictine vous guidera toutes les 30 minutes dans le coeur de l’abbay Notre-Dame de Jouarre.

Visite gratuite. Abbaye Notre-Dame de Jouarre rue de la Tour 77640 Jouarre Jouarre 77640 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 22 06 11 http://www.abbayejouarre.org L’abbaye Notre-Dame de Jouarre, malgré les affres du temps, est là depuis le VIIe siècle. Elle est encore en activité grâce aux sœurs bénédictines. Gare SNCF à 3kms. Bus 41. Autoroute de l’Est A4. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

