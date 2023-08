Journées Patrimoine 2023 Abbaye Notre Dame de Bon Secours Blauvac Catégories d’Évènement: Blauvac

Vaucluse Journées Patrimoine 2023 Abbaye Notre Dame de Bon Secours Blauvac, 16 septembre 2023, Blauvac. Journées Patrimoine 2023 16 et 17 septembre Abbaye Notre Dame de Bon Secours Rendez vous près du bassin à l’entrée du magasin

Visite guidée à 13h 45 / 14h30 /15h10 / 15h50 / 16h30

Une communauté qui prie, travaille, qui VIT Abbaye Notre Dame de Bon Secours 994 route de Saint Estève 84470 blauvac Blauvac 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

