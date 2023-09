Repas champêtre à La Couronne Abbaye Notre-Dame Breuty, 16 septembre 2023, Breuty.

Repas champêtre à La Couronne Samedi 16 septembre, 19h00 Abbaye Notre-Dame 18 € adulte. 8 € -10 ans. Sur inscription. Inscription à réaliser avant le 12 septembre.

Participez à un repas champêtre, organisé par l’association La Couronne Avenir et Patrimoine.

L'abbaye Notre-Dame de la Couronne est fondée au XIIe siècle et les religieux de l'ordre régulier de saint Augustin s'installent en présence de l'évêque Girard de Blay et du comte d'Angoulême. Dès sa création, l'abbaye connaît un grand succès : une nouvelle église est édifiée à la fin du XIIe siècle (chœur et nef : 1171-1194 ; la fin du chantier est ralentie par les guerres, famines…). Elle est dédicacée en 1201, en présence de l'archevêque de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

