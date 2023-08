EXPOSITION « INADÉQUAT » DE OLIVIER PETITEAU Abbaye mauriste Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire EXPOSITION « INADÉQUAT » DE OLIVIER PETITEAU Abbaye mauriste Mauges-sur-Loire, 16 septembre 2023, Mauges-sur-Loire. Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire Découvrez l’exposition « Inadéquat! » de Olivier Petiteau à l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil.

Abbaye mauriste Rue Charles de Rennéville

Discover Olivier Petiteau's « Inadéquat! » exhibition at Saint-Florent-le-Vieil Abbey Descubra la exposición « Inadéquat! » de Olivier Petiteau en la Abadía de Saint-Florent-le-Vieil Entdecken Sie die Ausstellung « Inadéquat! » von Olivier Petiteau in der Abtei von Saint-Florent-le-Vieil

