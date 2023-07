Concert baroque à Marcilhac-sur-Célé Abbaye Marcilhac-sur-Célé, 20 juillet 2023, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

L’ensemble le Promenoir vous propose un concert de musique baroque : l’ile aux oiseaux, un bestiaires imaginaire baroque en concerts.

Chant, violon baroque, flûtes, clavecin, viole de gambe, théorbe;.

2023-07-20 21:00:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

Abbaye

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



The ensemble le Promenoir presents a concert of baroque music: l’ile aux oiseaux, an imaginary baroque bestiary in concert.

Singing, baroque violin, flutes, harpsichord, viola da gamba, theorbo;

El conjunto le Promenoir presenta un concierto de música barroca: l’ile aux oiseaux, un bestiario barroco imaginario en concierto.

Canto, violín barroco, flautas, clave, viola de gamba, tiorba;

Das Ensemble le Promenoir bietet Ihnen ein Konzert mit Barockmusik an: l’ile aux oiseaux, ein imaginäres barockes Bestiarium in Konzerten.

Gesang, Barockvioline, Flöten, Cembalo, Viola da Gamba, Theorbe;

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Figeac