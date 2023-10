FOIRE DE NOËL À L’ABBAYE DE MAILLEZAIS Abbaye Maillezais, 1 décembre 2023, Maillezais.

Maillezais,Vendée

Un décor enchanteur pour toute la famille….

2023-12-01 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Abbaye

Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire



An enchanting setting for the whole family…

Un entorno encantador para toda la familia…

Eine zauberhafte Kulisse für die ganze Familie…

Mise à jour le 2023-10-17 par Vendée Expansion