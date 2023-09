Saison Culturelle > Concert électro « Molécule – RE-201 » Abbaye Le Mont-Saint-Michel, 21 octobre 2023, Le Mont-Saint-Michel.

Le Mont-Saint-Michel,Manche

Concert organisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Effet Papillons (P2N), la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie, le Centre des monuments nationaux et l’Etablissement public du Mont Saint-Michel.

Producteur et DJ, Molécule est un aventurier qui aime se confronter à des expériences et des territoires extraordinaires pour nourrir son imagination, en retirer une matière sonore et visuelle hors du commun.

60°43 Nord est le projet qui a fait de lui le pionnier de la musique électronique nomade. En 2017, Molécule part en direction du Groenland. Il passe 5 semaines dans un petit village de chasseurs, totalement isolé.

A partir des enregistrements de silences effectués sur la banquise, il compose entièrement sur place l’album -22.7°C. Son dernier projet en date, Nazaré, reflète également cette volonté artistique de mêler musique et sonorités naturelles. Pour célébrer la sortie de son nouvel album, Molécule nous offre une création inédite et surprenante qui permettra au public de pénétrer au cœur de son œuvre.

Pour que l’expérience reste unique, le concert sera intégralement diffusé au casque ! Les spectateurs seront plongés en totale immersion dans ce spectacle singulier grâce à une technologie innovante.

Plusieurs espaces de l’abbaye seront occupés sur un parcours visuel et auditif inédit. La scénographie de l’artiste est spécialement conçue pour ce lieu unique. L’organisation de ce concert sera un véritable défi technique, à la hauteur de l’événement et de la renommée du Mont-Saint-Michel, haut lieu symbolique et spirituel.

A partir de 11 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Abbaye

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie



Concert organized as part of a partnership between l’Effet Papillons (P2N), the Mont Saint-Michel – Normandie urban community, the Centre des monuments nationaux and the Etablissement public du Mont Saint-Michel.

Producer and DJ, Molécule is an adventurer who enjoys confronting extraordinary territories and experiences to nourish his imagination and extract extraordinary sound and visual material.

60°43 Nord is the project that made him a pioneer of nomadic electronic music. In 2017, Molécule set off for Greenland. He spent 5 weeks in a small, totally isolated hunting village.

Based on recordings of silences made on the ice floe, he composed the album -22.7°C entirely on site. His latest project, Nazaré, also reflects this artistic desire to blend music and natural sounds. To celebrate the release of his new album, Molécule is offering us an original and surprising creation that will allow the public to enter the heart of his work.

To ensure a unique experience, the entire concert will be broadcast through headphones! Spectators will be immersed in this singular show thanks to innovative technology.

Several areas of the abbey will be occupied on an unprecedented visual and auditory journey. The artist?s scenography is specially designed for this unique venue. Organizing this concert will be a real technical challenge, befitting the event and the reputation of Mont-Saint-Michel as a symbolic and spiritual landmark.

Ages 11 and up.

Tickets available from the Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Concierto organizado en el marco de una colaboración entre Effet Papillons (P2N), la comunidad urbana del Mont Saint-Michel – Normandie, el Centre des monuments nationaux y el Etablissement public du Mont Saint-Michel.

Productor y DJ, Molécule es un aventurero al que le gusta enfrentarse a experiencias y territorios extraordinarios para alimentar su imaginación y extraer un material sonoro y visual extraordinario.

60°43 Nord es el proyecto que le convirtió en pionero de la música electrónica nómada. En 2017, Molécule puso rumbo a Groenlandia. Pasó 5 semanas en un pequeño pueblo de cazadores totalmente aislado.

A partir de grabaciones de silencios realizadas en la banquisa, compuso el álbum -22,7°C totalmente in situ. Su último proyecto, Nazaré, también refleja este deseo artístico de mezclar música y sonidos naturales. Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, Molécule nos ofrece una nueva y sorprendente creación que permitirá al público penetrar en el corazón de su obra.

Para que la experiencia sea única, ¡todo el concierto se retransmitirá a través de auriculares! El público se sumergirá en este espectáculo único gracias a una tecnología innovadora.

Varios espacios de la abadía serán ocupados en un viaje visual y auditivo sin precedentes. La escenografía del artista se ha diseñado especialmente para este lugar único. La organización de este concierto será un verdadero desafío técnico, a la altura del acontecimiento y de la reputación del Mont-Saint-Michel como lugar de referencia simbólico y espiritual.

A partir de 11 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Konzert, das im Rahmen einer Partnerschaft zwischen L’Effet Papillons (P2N), der Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie, dem Centre des monuments nationaux und dem Etablissement public du Mont Saint-Michel organisiert wird.

Als Produzent und DJ ist Molécule ein Abenteurer, der sich gerne mit außergewöhnlichen Erfahrungen und Gebieten auseinandersetzt, um seine Fantasie zu beflügeln und daraus außergewöhnliches klangliches und visuelles Material zu gewinnen.

60°43 Nord ist das Projekt, das ihn zum Pionier der nomadischen elektronischen Musik gemacht hat. 2017 macht sich Molécule auf den Weg nach Grönland. Er verbringt fünf Wochen in einem kleinen, völlig isolierten Dorf von Jägern.

Aus den Aufnahmen von Stille, die er auf dem Packeis gemacht hat, komponiert er komplett vor Ort das Album -22.7°C. Auch sein neuestes Projekt Nazaré spiegelt diesen künstlerischen Willen wider, Musik mit natürlichen Klängen zu verbinden. Um die Veröffentlichung seines neuen Albums zu feiern, bietet uns Molécule eine völlig neue und überraschende Kreation an, die dem Publikum einen Einblick in sein Werk ermöglicht.

Damit das Erlebnis einzigartig bleibt, wird das gesamte Konzert über Kopfhörer übertragen! Die Zuschauer tauchen dank einer innovativen Technologie vollständig in diese einzigartige Aufführung ein.

Mehrere Räume der Abtei werden auf einem neuartigen visuellen und auditiven Parcours bespielt. Das Bühnenbild des Künstlers wurde speziell für diesen einzigartigen Ort entworfen. Die Organisation dieses Konzerts ist eine technische Herausforderung, die dem Ereignis und dem Ruf des Mont-Saint-Michel als symbolischer und spiritueller Ort gerecht wird.

Ab 11 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

