Visite guidée de l’Abbaye de La Chaise-Dieu: Marché de Noël Abbaye La Chaise-Dieu, 1 décembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Découvrez la magie de Noël au sein de l’Abbaye à travers une visite guidée consacrée à l’abbatiale et aux tapisseries tout au long du weekend à 14h30 sur réservations. Organisée dans le cadre du marché de Noël. Programme complet: www.chaisedieu.fr.

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-10 15:30:00. .

Abbaye

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the magic of Christmas at the Abbey with a guided tour of the abbey church and tapestries all weekend long at 2.30pm (reservations required). Organized as part of the Christmas market. Full program: www.chaisedieu.fr

Descubra la magia de la Navidad en la Abadía con una visita guiada a la iglesia abacial y los tapices durante todo el fin de semana a las 14.30 h (previa reserva). Organizado en el marco del mercado navideño. Programa completo: www.chaisedieu.fr

Entdecken Sie den Weihnachtszauber in der Abtei auf einer geführten Tour, die der Abteikirche und den Wandteppichen gewidmet ist und das ganze Wochenende über um 14:30 Uhr stattfindet (Reservierungen erforderlich). Die Veranstaltung findet im Rahmen des Weihnachtsmarkts statt. Vollständiges Programm: www.chaisedieu.fr

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay