Ciné orgue à l’Abbaye de Marcilhac-sur-Célé Abbaye (église) Marcilhac-sur-Célé, 19 août 2023, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Ciné orgue avec Sébastien Maigne, film en noir et blanc « la vie et la Passion du Christ ».

2023-08-19 21:00:00 fin : 2023-08-19 . 12 EUR.

Abbaye (église)

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Ciné orgue with Sébastien Maigne, black and white film « The Life and Passion of Christ »

Ciné orgue con Sébastien Maigne, película en blanco y negro « Vida y Pasión de Cristo »

Ciné orgue mit Sébastien Maigne, Schwarz-Weiß-Film « Das Leben und die Passion Christi »

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Figeac