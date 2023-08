Meurtres à l’abbaye ! Abbaye du Thoronet Le Thoronet, 22 octobre 2023, Le Thoronet.

Meurtres à l’abbaye ! Dimanche 22 octobre, 14h30 Abbaye du Thoronet Entrée et animations gratuites pour les moins de 26 ans

Tarif réduit pour un adulte de plus de 26 ans accompagnant un enfant (6,50€)

Plein tarif par adulte supplémentaire (8,00€)

Enfants en famille

Venez mener l’enquête à l’abbaye du Thoronet !

Frère Guillaume est au comble du malheur, alors que les travaux de l’abbaye touchent à leur fin, les accidents s’enchaînent…

Certains y voient l’œuvre du Malin, d’autres la malédiction divine, mais lui, Guillaume de Balz le moine architecte en est sûr : tout ceci est l’œuvre d’un ou plusieurs hommes, moines, convers, laïcs ou pèlerins, tous sont suspects… Il a plus que jamais besoin de votre aide pour résoudre ces mystères ».

Cette enquête médiévale vous emmènera à la rencontre d’une dizaine de personnages exhumés du passé. Mensonges, secrets et confidences vous permettront-ils de percer le sombre mystère qui hante l’abbaye ?

Deux heures de jeu immersif dans le secret des moines bâtisseurs du XIIe siècle, enquête et parcours déambulatoire au coeur du site de l’abbaye, en famille à partir de 6 ans.

Suspense et frissons garantis !

Abbaye du Thoronet 83340 Le Thoronet Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2130762015770401932 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

Monument jeu d’enfant Enquête

