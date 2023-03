Sortir dehors à l’Abbaye du Relec Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Plounéour-Ménez . Partez à la découverte de la nature et du patrimoine de l’Abbaye du Relec en 5 étapes, grâce à un sac rempli d’activités : observation des oiseaux et des couleurs de la nature, puzzles, fabrication d’amulettes et plus encore ! Animation créée en partenariat avec Au Fil du Queffleuth et de la Penzé. Activité clé en main – Famille – Sur réservation – Aux horaires d’ouverture du site

Réouverture de l’accueil/boutique à partir du dimanche 9 avril 2023

Réouverture du potager le samedi 3 juin 2023 avec l’exposition Au pied de mon arbre.

Ouvert toute l’année pour les groupes, sur réservation. Horaires d’ouverture de l’accueil/boutique/abbatiale

Du 9 avril au 28 mai et du 1er septembre au 5 novembre

Du dimanche au jeudi, de 13h30 à 17h30 Fermé le lundi 18 septembre Du 31 mai au 9 juillet

Le samedi/dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Mercredi/Jeudi et vendredi : 14h-18h Du 10 juillet au 31 août

Tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h abbaye.relec@cdp29.fr +33 2 98 78 05 97 http://www.cdp29.fr/ Abbaye du Relec 5B Rue Duchel Plounéour-Ménez

