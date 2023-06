L’Abbaye du Relec, Toute une histoire Abbaye du Relec Plounéour-Ménez, 16 septembre 2023, Plounéour-Ménez.

L’Abbaye du Relec, Toute une histoire 16 et 17 septembre Abbaye du Relec Visites libres ou commentées tout au long de la journée, le site est accessible en partie aux Personnes à Mobilité Réduite / Brochure d’accessibilité téléchargeable. Possibilité d’emprunter des sièges-cannes et un fauteuil. boucle magnétique à l’accueil.

« L’Abbaye du Relec, Toute une histoire » raconte l’histoire du site, de l’arrivée des moines à nos jours, grâce à une maquette animée et une projection immersive.

Renseignements JEP 2023 : www.cdp29.fr

Abbaye du Relec EPCC Chemins du patrimoine en Finistère , 29410, Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne 02 98 78 05 97 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-relec https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.cdp29.fr »}] [{« link »: « https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/822/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] L’abbaye cistercienne du Relecq fut fondée le 30 juillet 1132 par sept moines provenant de l’abbaye de Bégar. L’église actuelle date pour la majeure partie de cette époque, mais elle a subi des remaniements : percement de baies dans le collatéral nord et dans les chapelles latérales du choeur au 13e siècle, percement de baies dans le collatéral sud, réfection des pignons du même collatéral et du choeur à la fin du 15e siècle, et enfin, démolition des deux premières travées de la nef et reconstruction de la façade occidentale en 1785. Les bâtiments abbatiaux du 17e siècle ne subsistent plus qu’à l’état de vestiges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© cdp29