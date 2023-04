Rendez-vous dans les jardins de l’Abbaye du Relec Abbaye du Relec, 3 juin 2023, Plounéour-Ménez.

Rendez-vous dans les jardins de l’Abbaye du Relec 3 et 4 juin Abbaye du Relec

Heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition dans nos jardins ! Avec cette année, une thématique qui va vous enchanter « Les musiques du jardin».

Nos cinq sites proposent à cette occasion de nombreuses visites et animations spécialement conçues pour vous permettre d’explorer tantôt la thématique annuelle, tantôt les richesses plurielles de nos parcs et jardins. Un moment privilégié propice à la découverte, aux échanges et aux bons conseils !

L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez ouvrent gratuitement pour l’occasion !

De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts gratuitement pour ces deux jours. Profitez-en pour découvrir nos parcs, nos jardins et nos expositions.

Les animations proposées à cette occasion sont, elles aussi, gratuites. Si vous hésitez entre le samedi et le dimanche, venez plutôt le samedi, vous serez plus tranquille pour explorer et découvrir tout ce que nos cinq sites ont d’étonnant à vous dévoiler.

Abbaye du Relec 29410, Plounéour-Ménez, Finistère, Bretagne, France Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne 02 98 78 05 97 http://www.cdp29.fr http://www.cdp29.fr/fr/presentation-relec Une abbaye cistercienne dans les Monts d’Arrée Une grande église romane, les vestiges de l’espace claustral, révélés cette année, deux étangs, une chaussée bordée de grands arbres, une fontaine monumentale et d’anciens jardins entourés de douves témoignent encore de la présence des moines cisterciens pendant six siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©E.LEGRET