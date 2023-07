Exposition : carte blanche à Raouf Brahmia Abbaye du Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay Catégories d’Évènement: Calvados

Les Monts d'Aunay Exposition : carte blanche à Raouf Brahmia Abbaye du Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay, 16 septembre 2023, Les Monts d'Aunay. Exposition : carte blanche à Raouf Brahmia 16 et 17 septembre Abbaye du Plessis-Grimoult Carte blanche à Raouf BRAHMIA

Visite commentée par David Lecoeur pour l’historique de l’abbaye. Abbaye du Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult, 14770 Les Monts d’Aunay Les Monts d’Aunay 14770 Le Plessis-Grimoult Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

