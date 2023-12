« Mont » Merveilleux Noël à l’abbaye Abbaye du Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel, 1 décembre 2023, Le Mont-Saint-Michel.

Le Mont-Saint-Michel Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-01 09:30:00

fin : 2024-01-07 18:00:00

Durant tout le mois de décembre et pendant les vacancs de Noël, l’abbaye du Mont-Saint-Michel se parcourt avec des yeux d’enfants.

Entre le réfectoire des moines, la salle des hôtes, la crypte des gros piliers, le promenoir des moines ou encore la salle du Scriptorium mis en ambiance jusqu’au 7 janvier 2024, les visites familles, les balades contées « Contes et Histoires » et un après-midi musical au son des voix de Free Gospel (samedi 16 décembre), l’abbaye du Mont-Saint-Michel se pare de ses plus beaux habits de fête.

Après « La nature fantastique », « La table des contes », « Le Noël blanc de l’abbaye », « Des invités pour Noël » ou encore « L’abbaye enchantée » en 2022, la 6ème édition de la mise en ambiance « Mont merveilleux Noël » parsème à nouveau quelques flocons de magie avec « UN NOËL DE GEANT A L’ABBAYE ! ». Pour l’occasion, le CMN a fait appel à By Jenny, une jeune décoratrice cherbourgeoise pour la création de ce décor laissant imaginer le passage d’un géant dans l’abbaye… Mais saurez-vous rerouver les traces de son passage ?

Le mercredi 27 et jeudi 28 décembre, à 11h, 14h30 et 16h, venez profiter d’un instant suspendu à l’abbaye du Mont-Saint-Michel aux côtés de Caroline Avenel, accompagnée de sa cithare, qui contera aux petits et grands croisés dans le circuit de visite, des histoires empreintes de magie, de poésie et de féerie.

Les visites familes, quant à elles, à la fois ludiques et didactiques permettent de visiter tout en s’amusant et en poussant des portes fermées au circuit classique.

Pour vos emplettes de fin d’année, ne manquez pas la boutique de l’abbaye accessible gratuitement et celle du Centre d’Information Touristique au niveau des parkings.

L’abbaye est fermé le 25 décembre et le 1er janvier..

Abbaye du Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT MSM Normandie – BIT Genêts