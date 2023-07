Visite guidée de l’Abbaye Abbaye du Bois Nottonville, 16 septembre 2023, Nottonville.

Visite guidée de l’Abbaye 16 et 17 septembre Abbaye du Bois Adulte : 3€/personne. Gratuit jusqu’à 13 ans inclus.

Visite guidée de tous les batiments : colombier, grange aux moines, logis aux moines, tourelle, souterrain…

Abbaye du Bois Ferme de l’Abbaye du Bois 28140 Nottonville Nottonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 96 91 64 Ancien prieuré dépendant de l’Abbaye de Marmoutier. Fondation au XIIe siècle du donjon, du cachot et le début du logis. Poterne, murs d’enceinte et grange du XVe siècle. Agrandissement du logis et colombier du XVIe siècle. Grandes caves du XIIe et XVe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Pousse Anne-Marie