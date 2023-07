Festival Les Soirées Musicales de l’Abbaye : des Trompes dans la nuit Abbaye de Vertheuil Vertheuil, 18 août 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

« Des trompes dans la nuit’ est un ensemble de musiciens, pour cet art musical inscrit depuis 2020 par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité. Un vaste répertoire allant de la musique religieuse (extrait de messe, Ave Maria) à la musique profane (musiques de salon, carillons, fanfare…)

Cocktail-dégustation offert à l’issue de chaque concert dans la galerie du Cloître avec les viticulteur vertheuillais de l’appellation haut-médoc.

Billetterie disponible dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Pauillac et Lesparre, à la Mairie de Vertheuil, à l’ office de tourisme Médoc Atlantique de Soulac-sur-Mer, au Savoir-Faire Médocain..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

Abbaye de Vertheuil

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Des trompes dans la nuit’ is an ensemble of musicians dedicated to this musical art, which has been listed as an intangible heritage of humanity by Unesco since 2020. A vast repertoire ranging from religious music (mass excerpts, Ave Maria) to secular music (salon music, carillons, fanfare…)

Cocktail and tasting offered at the end of each concert in the Cloister Gallery, with Verteuil winegrowers from the Haut-Médoc appellation.

Tickets available from the Médoc-Vignoble tourist offices in Pauillac and Lesparre, the Mairie in Vertheuil, the Médoc Atlantique tourist office in Soulac-sur-Mer and Savoir-Faire Médocain.

« Des trompes dans la nuit » es un conjunto de músicos dedicados a esta forma de arte musical, incluida en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2020. Un amplio repertorio que abarca desde la música religiosa (fragmentos de misas, Ave María) hasta la música profana (música de salón, carillones, fanfarrias, etc.)

Cóctel y degustación ofrecidos al final de cada concierto en la Galería del Claustro, con viticultores de la denominación Haut-Médoc.

Entradas disponibles en las oficinas de turismo de Médoc-Vignoble en Pauillac y Lesparre, en el ayuntamiento de Vertheuil, en la oficina de turismo de Médoc Atlantique en Soulac-sur-Mer y en Savoir-Faire Médocain.

« Des trompes dans la nuit » ist ein Ensemble von Musikern, für diese musikalische Kunst, die seit 2020 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde. Ein breites Repertoire, das von religiöser Musik (Auszüge aus Messen, Ave Maria) bis zu weltlicher Musik (Salonmusik, Glockenspiel, Fanfare…) reicht

Nach jedem Konzert wird in der Galerie des Klosters ein Cocktail mit Vertheuillais-Winzern der Appellation Haut-Médoc zur Verkostung angeboten.

Eintrittskarten sind in den Fremdenverkehrsbüros Médoc-Vignoble in Pauillac und Lesparre, im Rathaus von Vertheuil, im Fremdenverkehrsbüro Médoc Atlantique in Soulac-sur-Mer und im Savoir-Faire Médocain erhältlich.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Médoc-Vignoble