Festival Les Soirées Musicales de l’Abbaye : Un violon dans la nuit Abbaye de Vertheuil Vertheuil, 29 juillet 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Un violon dans la nuit » résonnera dans l’abbatiale avec Manoë, jeune violoniste de 11 ans, lauréat du concours Flam en 2022 catégorie violon.

Cocktail-dégustation offert à l’issue de chaque concert dans la galerie du cloître avec les viticulteurs vertheuillais de l’appellation Haut-Médoc..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Abbaye de Vertheuil

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Un violon dans la nuit » will resound in the abbey church with Manoë, a young violinist aged 11, winner of the 2022 Flam competition in the violin category.

Cocktail and tasting offered after each concert in the cloister gallery with Vertheuill winegrowers from the Haut-Médoc appellation.

Un violon dans la nuit » (Un violín en la noche) se escuchará en la iglesia abacial con Manoë, joven violinista de 11 años, ganador del concurso de Flam en 2022 en la categoría de violín.

Cóctel y degustación ofrecidos después de cada concierto en la galería del claustro con los viticultores de Verthuill de la denominación Haut-Médoc.

Un violon dans la nuit » (Eine Violine in der Nacht) erklingt in der Abteikirche mit Manoë, einem 11-jährigen Geiger, der 2022 den Flam-Wettbewerb in der Kategorie Violine gewann.

Im Anschluss an jedes Konzert wird in der Galerie des Klosters ein Cocktail mit Vertheuillais-Winzern der Appellation Haut-Médoc zur Verkostung angeboten.

