Les échappées musicales : concert Nostalgie Orientale Abbaye de Vertheuil Vertheuil, 25 juillet 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Aux « Echappées musicales » tous les styles de musique se côtoient, se rencontrent, s’enrichissent. Ainsi, aux côtés de la musique classique, du jazz, de la musique de films, de la musique improvisée… c’est la musique du monde qui sera à l’honneur pour ce concert dans l’église de l’Abbaye de Vertheuil. Le joueur de oud syrien Jaber Fayad sera notre invité. Il mêlera son univers à celui de notre clarinettiste Bruno Bonansea pour un programme aux accents colorés teintés de nostalgie..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . EUR.

Abbaye de Vertheuil

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At « Echappées musicales », all styles of music rub shoulders, meet and enrich each other. So, alongside classical music, jazz, film music and improvised music, world music will have pride of place at this concert in the church of the Abbaye de Vertheuil. Syrian oud player Jaber Fayad will be our guest. He will blend his universe with that of our clarinettist Bruno Bonansea for a program of colorful accents tinged with nostalgia.

En « Echappées musicales », todos los estilos musicales se codean, se encuentran y se enriquecen mutuamente. Así, junto a la música clásica, el jazz, la música de cine y la música improvisada, las músicas del mundo ocuparán un lugar destacado en este concierto en la iglesia de la Abadía de Vertheuil. El laudista sirio Jaber Fayad será nuestro invitado. Mezclará su universo con el de nuestro clarinetista Bruno Bonansea en un programa de acentos coloristas teñidos de nostalgia.

Bei den « Echappées musicales » kommen alle Musikstile zusammen, begegnen sich und bereichern sich. Neben klassischer Musik, Jazz, Filmmusik und improvisierter Musik steht bei diesem Konzert in der Kirche der Abtei von Vertheuil die Weltmusik im Mittelpunkt. Der syrische Oud-Spieler Jaber Fayad wird unser Gast sein. Er wird seine Welt mit der unseres Klarinettisten Bruno Bonansea zu einem Programm mit bunten, nostalgischen Akzenten vereinen.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Médoc-Vignoble