Festival Les Soirées Musicales de l’Abbaye : « Rêve de Swing » Abbaye de Vertheuil Vertheuil, 21 juillet 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Le Jazz Manouche tzigane et les musiques de l’Est empliront l’abbatiale avec « Rêve de Swing ». La chanteuse Dasha Baskakova et ses musiciens interpréteront les grands standards de D. Reinhardt, S. Grapelli, etc…

Cocktail-dégustation offert à l’issue de chaque concert, dans la galerie du cloître avec les viticulteurs vertheuillais de l’appellation Haut-Médoc.

Billetterie disponible dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Pauillac et Lesparre, à la Mairie de Vertheuil, à l’office de tourisme Médoc Atlantique de Soulac sur Mer, au Savoir-Faire Médocain..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Abbaye de Vertheuil

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gypsy gypsy jazz and Eastern music fill the abbey church with « Rêve de Swing ». Singer Dasha Baskakova and her musicians will perform the great standards of D. Reinhardt, S. Grapelli, etc…

Cocktail and tasting offered at the end of each concert, in the cloister gallery, with Vertheuill winegrowers from the Haut-Médoc appellation.

Tickets available from the Médoc-Vignoble tourist offices in Pauillac and Lesparre, the Mairie in Vertheuil, the Médoc Atlantique tourist office in Soulac sur Mer, and Savoir-Faire Médocain.

El jazz gitano y la música de Europa del Este llenarán la iglesia abacial con « Rêve de Swing ». La cantante Dasha Baskakova y sus músicos interpretarán los grandes estándares de D. Reinhardt, S. Grapelli, etc.

Cóctel y degustación ofrecidos al final de cada concierto, en la galería del claustro, con los viticultores de Vertheuill de la denominación Haut-Médoc.

Entradas disponibles en las oficinas de turismo de Médoc-Vignoble en Pauillac y Lesparre, en la Mairie de Vertheuil, en la oficina de turismo de Médoc Atlantique en Soulac sur Mer y en Savoir-Faire Médocain.

Zigeuner-Gypsy-Jazz und Musik aus dem Osten werden die Abteikirche mit « Rêve de Swing » erfüllen. Die Sängerin Dasha Baskakova und ihre Musiker werden die großen Standards von D. Reinhardt, S. Grapelli, usw. interpretieren.

Am Ende jedes Konzerts wird in der Galerie des Klosters ein Cocktail mit Vertheuillais-Winzern der Appellation Haut-Médoc angeboten.

Eintrittskarten sind in den Fremdenverkehrsbüros Médoc-Vignoble in Pauillac und Lesparre, im Rathaus von Vertheuil, im Fremdenverkehrsbüro Médoc Atlantique in Soulac sur Mer und im Savoir-Faire Médocain erhältlich.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT Médoc-Vignoble