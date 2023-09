Expositions et animations au sein d’une abbaye du XIIe siècle Abbaye de Vertheuil Vertheuil, 16 septembre 2023, Vertheuil.

Expositions et animations au sein d’une abbaye du XIIe siècle Samedi 16 septembre, 10h00 Abbaye de Vertheuil Gratuit. Entrée libre. Concert au chapeau.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visitez l’exposition : « Savoir-faire manuel retrouvé. La Gironde romane » par Lou Chaussalet et Bruce Milpied. Vous pourrez observez les peintures de Chris Chiama et Natacha Perrin.

Un jeu de l’oie géant du patrimoine en Médoc sera organisé, où vous pourrez découvrir les espaces et l’univers vignoble du site.

Des visites guidées du site abbatial et du musée des automates sera programmées à 10h et à 15h.

À partir de 19h, pique-nique possible dans le parc et food truck disponible.

Participez à la « Nuit des Abbayes » à 21h avec un concert (au chapeau) de Lisa Maria suivi d’une dégustation de cocktails.

Abbaye de Vertheuil 2 place Saint-Pierre, 33180 Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 07 66 97 92 http://www.amisabbayevertheuil.org Découvrez ce site abbatial classé au titre des Monuments historiques. L’abbatiale, du XIe et XIIe siècles, constitue un bel exemple d’art roman, influencé par la Saintonge et le Poitou : déambulatoire, clocher octogonal, décor sculpté de grande qualité. L’abbaye, fondée au XIe siècle par Guillaume VIII d’Aquitaine, abritait au XIIe siècle une communauté soumise à l’ordre de saint Augustin. Plusieurs fois dévastée (guerre de Cent Ans, guerres de Religion), elle fut reconstruite au XVIIIe siècle et vendue en 1792 comme bien national.

Le site accueille plusieurs expositions estivales de diverses œuvres. Parkings à proximité du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

