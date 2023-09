Trail des moines de l’abbaye de Vaucelles Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes, 16 septembre 2023, Les Rues-des-Vignes.

– Trail 25 km : départ de la course à 15 h (22€)

– Trail 14 km : départ de la course à 15 h 45 (16€)

– Trail 7 km : départ de la course à 16 h 30 (9€)

– Marche 14 km et 7 km : départ des courses à 15 h 15 (7 €)

Abbaye de Vaucelles abbaye de vaucelles Les Rues-des-Vignes 59258 Nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Traildesmoinesdelabbayedevaucelles »}] https://www.facebook.com/Traildesmoinesdelabbayedevaucelles

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Association Bien dans ses baskets