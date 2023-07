Visite guidée de l’Abbaye Abbaye de Vallières Fondettes, 16 septembre 2023, Fondettes.

Visite guidée de l’Abbaye 16 et 17 septembre Abbaye de Vallières Visite sur inscription car places limitées. Difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite (terrasses avec escaliers).

Visite guidée d’environ 1 heure sur l’histoire du lieu avec visite des jardins si le temps le permet.

Abbaye de Vallières 2 rue de la Grange-des-Dîmes, Vallières, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 19 79 72 01 https://abbayedevallieres.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 79 72 01 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@abbayedevallieres.com »}] Fondée en 958 par l’Abbaye de Saint-Julien de Tours, l’Abbaye de Vallières est consacrée par une Bulle du Pape Nicolas III en 1278.

Elle a alors essentiellement une vocation agricole et viticole, contribuant ainsi à l’entretien de l’abbaye de Saint-Julien.

Elle devient « maison de plaisance » des Abbés en 1515 grâce à l’Abbé Jean Binet, grand bâtisseur, qui entreprend d’importants travaux de restauration et créé des terrasses afin d’accueillir des jardins d’agréments.

Vendue en bien national à la révolution, elle est divisée depuis le XIXe siècle. Ses propriétaires actuels ont recréé son domaine viticole et s’emploient à restaurer ses jardins. Parking de Vallières place Jean Brault. Bus 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Josiane Scicard