Eternel Moyen Age Abbaye de Valence Valence-en-Poitou, 7 octobre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Révisez vos préjugés sur le Moyen-Age grâce à cette exposition itinérante..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Abbaye de Valence

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Revise your preconceptions about the Middle Ages with this travelling exhibition.

Revise sus ideas preconcebidas sobre la Edad Media con esta exposición itinerante.

Überprüfen Sie Ihre Vorurteile über das Mittelalter mit dieser Wanderausstellung.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou