Micro-Visite Art et Nature et atelier famille Abbaye de Valence Valence-en-Poitou, 4 août 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Conférence et atelier à la Micro-Folie dans la salon rouge de l’Abbaye de Valence.

A partir de 6 ans – Enfants accompagnés

Inscription sur place 15 min avant la conférence

Jauge maximum 12 personnes

Prévoir un vieux t-shirt qui serve de blouse

Entrée libre et Gratuite.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 17:30:00. EUR.

Abbaye de Valence

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference and workshop at the Micro-Folie in the red room of Valence Abbey.

Ages 6 and up ? Accompanied children

On-site registration 15 min before the lecture

Maximum 12 people

Bring an old t-shirt to use as a smock

Free admission

Conferencia y taller en la Micro-Folie de la sala roja de la Abadía de Valence.

A partir de 6 años Niños acompañados

Inscripción in situ 15 min antes de la conferencia

Máximo 12 personas

Traer una camiseta vieja para usarla como bata

Entrada gratuita

Vortrag und Workshop in der Micro-Folie im roten Salon der Abtei von Valence.

Ab 6 Jahren ? Kinder in Begleitung

Anmeldung vor Ort 15 min vor der Konferenz

Maximale Teilnehmerzahl 12 Personen

Ein altes T-Shirt mitbringen, das als Kittel dient

Freier und kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou