La Micro-Folie à l’Abbaye de Valence Abbaye de Valence Valence-en-Poitou, 3 août 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Découverte libre des collections à l’aide des tablettes numériques et Réalité Virtuelle à l’aide de casques (à partir de 13 ans), dans la salon rouge de l’Abbaye..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 15:00:00. EUR.

Abbaye de Valence

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Free discovery of the collections using digital tablets and Virtual Reality helmets (ages 13 and up), in the Abbey’s red room.

Descubrimiento gratuito de las colecciones mediante tabletas digitales y Realidad Virtual con cascos (a partir de 13 años), en la Sala Roja de la Abadía.

Freie Entdeckung der Sammlungen mithilfe von Tablet-Computern und Virtual Reality mit Kopfhörern (ab 13 Jahren), im roten Salon der Abtei.

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou