Exposition : « La Cuvée des Arts » 16 et 17 septembre Abbaye de Valence Gratuit. Entrée libre.

« La Cuvée des Arts » présente des oeuvres récentes d’artistes plasticiens, avec des sculptures, peintures, photographies et installations dans le lieu magnifique du réfectoire des moines de l’abbaye cistercienne de Valence. Elle occupe aussi le salon rouge du château attenant.

L'abbaye a été fondée en 1230 par Hugues X de Lusignan comme fille de l'abbaye de Clairvaux.

Dotée de bâtiments prestigieux, dont une superbe abbatiale, le monastère fut longtemps florissant, mais de multiples difficultés ont amorcé un déclin que la tourmente révolutionnaire a précipité.

Elle fut en grande partie détruite lors des guerres de Religion vers 1585 et perdit l’essentiel de ses revenus. Elle fut reconstruite au début du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, elle ne comptait plus que 4 religieux. À la Révolution, l’abbaye fut vendue comme bien national en 1791.

L’abbatiale en ruine a été rasée au XIXe siècle. Certaines des constructions ont été inscrites ou classées au titre des Monuments historiques en 1997 et 1999 : la porterie du XVe siècle, l’hôtellerie du XIIIe siècle, le réfectoire construit au XIIIe siècle et restauré depuis 2004, le pont sur la Dive et la maison abbatiale.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

