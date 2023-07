Spectacle- Les Contes Terriblement Humains Abbaye de Valcroissant Die, 13 août 2023, Die.

Die,Drôme

Par Philemon. Contes fantastiques et merveilleux. Pour reboiser l’âme humaine, dans mon sac, il y a un voyage poétique entre conte écossais, inuit, canadien, ou d’un sud ouest imaginé. Soirée au chapeau. Possibilité de restauration sur réservation..

2023-08-13 20:30:00 fin : 2023-08-13 . .

Abbaye de Valcroissant Valcroissant

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



By Philemon. Fantastic and wonderful tales. To reforest the human soul, in my bag, there’s a poetic journey between Scottish, Inuit, Canadian or imagined South-Western tales. Hat-trick evening. Catering available on reservation.

Por Filemón. Cuentos fantásticos y maravillosos. Para reforestar el alma humana, en mi maleta hay un viaje poético a través de cuentos escoceses, inuit, canadienses e imaginarios del Suroeste. Velada de pago. Catering disponible previa reserva.

Von Philemon. Fantastische und wunderbare Märchen. Um die menschliche Seele wieder aufzuforsten, gibt es in meiner Tasche eine poetische Reise zwischen schottischen Märchen, Inuit, kanadischen Märchen oder Märchen aus einem imaginären Südwesten. Abendveranstaltung mit Hut. Verpflegung auf Vorbestellung möglich.

