En avant la musique : concert des harmonies municipales de La Ferté-Bernard et Saint-Germain-de-la-Coudre. Samedi 16 septembre, 15h30 Abbaye de Tuffé entrée libre En illustration de l'expostion « en avant la musique » : une histoire des harmonies municipales de Tuffé, l'abbaye de Tuffé accueille deux harmonies municipales. Elles interpréteront notamment la Tufféenne, pièce pour harmonie composée à Tuffé dans les années 1950 et retrouvée à l'occasion de la création de l'exposition. Abbaye de Tuffé 3 ter place de l'église 72160 Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne 72160 Tuffé Sarthe Pays de la Loire 02 44 32 17 56 http://abbaye-tuffe.blogspot.com https://www.facebook.com/abbaye72160 Vestiges de l'abbaye reconstruite entre 1680 et 1720 par les moines mauristes et pigeonnier du XVIe siècle, au sein d'un jardin créé et entretenu avec passion par une équipe de bénévoles. Parkings à proximité, site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

