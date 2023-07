« La céramique sur les toits » : exposition dans les jardins de l’abbaye de Tuffé Abbaye de Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne, 16 septembre 2023, Tuffé-Val-de-la-Chéronne.

« La céramique sur les toits » : exposition dans les jardins de l’abbaye de Tuffé 16 et 17 septembre Abbaye de Tuffé entrée libre

L’exposition « la céramique sur les toits », consacrée aux épis de faîtage et tuiles ornées, proposent de découvrir ces objets particuliers, utilitaires et ornementaux, habituellement perchés au plus haut de nos toitures. 9 artistes présentent leurs oeuvres, inspirées des productions traditionnelles ou résolument contemporaines.

Abbaye de Tuffé 3 ter place de l’église 72160 Tuffé Tuffé-Val-de-la-Chéronne 72160 Tuffé Sarthe Pays de la Loire 02 44 32 17 56 http://abbaye-tuffe.blogspot.com https://www.facebook.com/abbaye72160 Vestiges de l’abbaye reconstruite entre 1680 et 1720 par les moines mauristes et pigeonnier du XVIe siècle, au sein d’un jardin créé et entretenu avec passion par une équipe de bénévoles. Parkings à proximité, site partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Amis abbaye Tuffé / Jacques Trouis