En partenariat avec les Amis de l'Abbaye de Tuffé et une guide conférencière du Pays du Perche Sarthois, nous vous invitons à découvrir notre programme captivant : 15h00 – 15h30 (environ) : Présentation du projet de construction du bâtiment d'accueil.

15h30 – 16h15 (environ) : Découverte de quelques expériences mettant en lumière l’utilisation de la terre dans l’architecture.

16h30 – 17h15 (environ) : Démonstration et pratique du torchis. Abbaye de Tuffé 3 ter place du général Leclerc 72160 Tuffé

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:15:00+02:00

