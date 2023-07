Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Trois-Fontaines Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye, 17 septembre 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye.

Trois-Fontaines-l’Abbaye,Marne

Visite libre de l’abbaye, jeu de piste pour les enfants, visite du Musée du Vélo, de 14h à 18h..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château

Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est



Free tour of the abbey, treasure hunt for children, visit to the Bicycle Museum, from 2pm to 6pm.

Visita gratuita a la abadía, búsqueda del tesoro para niños, visita al Museo de la Bicicleta, de 14:00 a 18:00 h.

Freie Besichtigung der Abtei, Schnitzeljagd für Kinder, Besuch des Fahrradmuseums, von 14 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne