Journées du Patrimoine : Levez le voile sur les mystères d’une abbaye cistercienne Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye, 17 septembre 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye.

Trois-Fontaines-l’Abbaye,Marne

Les enfants sont invités à participer à un jeu de piste : une façon ludique de lever le voile sur les mystères que cache l’abbaye.

Rendez-vous à partir de 14h, derniers départs à 16h30..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 16:30:00. .

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château

Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est



Children are invited to take part in a treasure hunt: a fun way to uncover the mysteries hidden in the abbey.

Meeting point from 2pm, last departure at 4:30pm.

Los niños están invitados a participar en una búsqueda del tesoro: una forma divertida de descubrir los misterios que esconde la abadía.

Punto de encuentro a partir de las 14:00, última salida a las 16:30.

Kinder sind eingeladen, an einer Schnitzeljagd teilzunehmen: eine spielerische Art, den Schleier der Geheimnisse, die die Abtei verbirgt, zu lüften.

Treffpunkt ab 14 Uhr, letzte Abfahrt um 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne