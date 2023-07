Visite guidée Botanique & Historique du parc de l’abbaye de Trois-Fontaines Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye, 27 août 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye.

Trois-Fontaines-l’Abbaye,Marne

Dans le cadre des Dimanches de l’Abbaye, découvrez les Trésors botaniques d’un lieu chargé d’Histoire. 15h30..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château

Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est



As part of the Abbey Sundays program, discover the botanical treasures of a place steeped in history. 15h30.

En el marco del programa Domingos de Abadía, descubra los tesoros botánicos de un lugar cargado de historia. 15h30.

Entdecken Sie im Rahmen der Sonntage in der Abtei die botanischen Schätze eines geschichtsträchtigen Ortes. 15h30.

