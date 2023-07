Fête de l’Assomption Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye, 15 août 2023, Trois-Fontaines-l'Abbaye.

Trois-Fontaines-l’Abbaye,Marne

Messe en plein-air à 16h devant les vestiges de l’abbatiale..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château

Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est



Open-air mass at 4pm in front of the remains of the abbey church.

Misa al aire libre a las 16.00 h delante de los restos de la iglesia abacial.

Freiluftmesse um 16 Uhr vor den Überresten der Abteikirche.

